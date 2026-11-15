Партийно-правительственная делегация КНДР во главе с секретарём ЦК Трудовой партии Кореи Чо Ён Воном прибыла в Москву 14 ноября. Визит проходит по приглашению заместителя председателя Совета безопасности России, лидера «Единой России» Дмитрия Медведева, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В аэропорту делегацию встретили первый зампред комитета Госдумы по международным делам Андрей Климов, посол КНДР в России Син Хон Чхор и сотрудники северокорейского дипломатического представительства. Чо Ён Вон входит в Президиум Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи. В состав прибывшей группы вошли представители партийных и государственных структур КНДР.

Ранее Life.ru писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал строительство новой военно-морской базы на побережье Японского моря. Он назвал объект стратегически важным для безопасности КНДР и потребовал завершить работы в установленные сроки. Северокорейский руководитель заслушал доклад военных о ходе строительства и ознакомился с планами дальнейшего развития объекта. Особое внимание он уделил размещению стратегических сил и созданию современной инфраструктуры для военно-морского флота.