Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично проинспектировал строительство новой военно-морской базы на побережье Японского моря. Он назвал объект стратегически важным для безопасности КНДР и потребовал завершить работы в установленные сроки. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Визит состоялся 11 ноября. Северокорейский руководитель заслушал доклад военных о ходе строительства и ознакомился с планами дальнейшего развития объекта. Особое внимание он уделил размещению стратегических сил и созданию современной инфраструктуры для военно-морского флота.

По данным ЦТАК, строительство ведётся в соответствии с решениями IX съезда Трудовой партии Кореи и последующего пленума Центрального комитета. Ким Чен Ын поручил ускорить создание командных объектов и обеспечить возможность размещения современных боевых кораблей.

«Строительство современной военно-морской базы является последовательно важнейшим и основным делом, непосредственно связанным с безопасностью нашего государства и защитой суверенитета на море», — приводит агентство слова северокорейского лидера.

Глава КНДР также распорядился укрепить руководство строительными работами и повысить их эффективность. По его словам, будущая база должна стать одним из ключевых элементов модернизированного военно-морского флота страны.

Точное местоположение объекта северокорейские власти пока не раскрывают. В тот же день Ким Чен Ын осмотрел более тысячи новых жилых помещений в уезде Тхончхон провинции Канвондо, неподалёку от района строительства крупной военно-морской базы.

Пхеньян активно обновляет свои военно-морские силы. В 2026 году КНДР ввела в строй два эсминца водоизмещением около пяти тысяч тонн — «Чвэ Хён» и «Кан Гон». Кроме того, страна продолжает работу над атомной подводной лодкой.