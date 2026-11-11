13-летняя дочь лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чжу Э может стать следующей главой Северной Кореи. Так считают восемь из 11 перебежчиков, опрошенных Associated Press. По их словам, отношение высокопоставленных чиновников к девочке всё больше напоминает обращение с официальным наследником власти.

Особое внимание собеседники агентства обратили на поведение северокорейской элиты. Бывший сотрудник посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо утверждает, что во время посещения ракетных полигонов и военных предприятий Ким Чжу Э оказывают знаки почтения, которые обычно предназначаются преемнику руководителя страны.

Дочь Ким Чен Ына регулярно появляется рядом с отцом на государственных церемониях, военных парадах и испытаниях вооружений. Впервые её показали публике в 2022 году. С тех пор государственные СМИ неоднократно называли девочку «любимым» и «уважаемым» ребёнком северокорейского лидера.

Версию о подготовке наследницы разделяет и разведка Южной Кореи. В Сеуле считают, что Ким Чжу Э уже может занимать особое положение внутри правящей семьи. При этом Пхеньян официально не объявлял её преемницей и не раскрывал планов передачи власти.

Однако среди перебежчиков и экспертов нет единого мнения. Скептики указывают на патриархальные традиции Северной Кореи, где женщины крайне редко занимают высшие государственные посты. По данным южнокорейского Министерства объединения, среди 17 руководителей отделов Трудовой партии Кореи только одна женщина — влиятельная сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Другие аналитики полагают, что при официальном назначении пол наследницы может не стать препятствием. Правящая элита заинтересована в сохранении существующей системы, а власть в КНДР уже дважды передавалась внутри семьи Ким. В случае назначения Ким Чжу Э речь пойдёт о четвёртом поколении правящей династии.