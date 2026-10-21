Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожать южнокорейских военных

Северокорейские пограничники будут уничтожать южнокорейских военнослужащих, если действия Сеула нанесут реальный ущерб безопасности КНДР или её армии. С таким предупреждением выступила сестра Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи.

«Если провокационные выстрелы врагов выйдут за пределы предупреждений и нанесут реальный ущерб безопасности нашей территории и личной безопасности наших военнослужащих, то наши пограничники будут беспощадно уничтожать безумных вооружённых бандитов», — предупредила она.

По словам Ким Ё Чжон, южнокорейские военные продолжают использовать громкоговорители для предупреждений и открывать предупредительный огонь вблизи границы. Только 21 октября подобные инциденты, как утверждает представительница руководства КНДР, произошли как минимум на двух участках.

При этом Пхеньян намерен до конца октября возобновить пропагандистское вещание через громкоговорители вдоль всей границы с Южной Кореей. Ким Ё Чжон сообщила, что северокорейские тактические подразделения уже занимают новые позиции.

Сестра северокорейского лидера подчеркнула, что армия КНДР пока проявляет максимальную сдержанность. По её мнению, даже ответные предупредительные выстрелы способны привести к резкому обострению обстановки на Корейском полуострове.

Заявление прозвучало после инспекции пограничных укреплений, которую Ким Ё Чжон провела вместе с советником Минобороны КНДР маршалом Пак Чон Чхоном. При этом она специально поправила ЦТАК, уточнив, что поездка состоялась утром 21 октября, а не днём ранее, как первоначально сообщило агентство.

Южнокорейское командование, в свою очередь, объясняет предупредительные выстрелы пересечениями военной демаркационной линии военнослужащими КНДР, занятыми строительством укреплений. В Сеуле также пообещали решительный ответ на возможные провокации Пхеньяна.

Ранее Life.ru сообщал, что 19 октября Ким Ё Чжон пригрозила Южной Корее усилением ударных вооружений на границе и возобновлением пропагандистских трансляций. По её утверждению, с 1 августа по 17 октября южнокорейская армия произвела 201 предупредительный выстрел и передала 2870 предупреждений через громкоговорители. Пхеньян назвал происходящее угрозой своим военнослужащим, тогда как Сеул объяснил действия армии необходимостью пресекать нарушения границы.