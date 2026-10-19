«Сеул пожалеет»: Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее из-за ситуации на границе

Северная Корея рассматривает возможность усиления ударных вооружений у границы с Южной Кореей и возобновления пропагандистского вещания через громкоговорители. О таких мерах предупредила сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, обвинив Сеул в опасных действиях против северокорейских военнослужащих.

По её словам, с начала августа южнокорейские военные неоднократно открывали предупредительный огонь в районе демаркационной линии. В Пхеньяне считают, что подобные действия создают угрозу нового вооружённого столкновения.

Ким Ё Чжон утверждает, что с 1 августа по 17 октября армия Южной Кореи произвела 201 предупредительный выстрел. За тот же период через громкоговорители якобы прозвучало 2870 предупреждений в адрес северокорейских военнослужащих, работавших возле границы.

Представительница руководства КНДР назвала обстановку крайне нестабильной и заявила, что военное командование рассматривает дополнительные меры реагирования. Среди возможных шагов — возвращение громкоговорителей, используемых для пропагандистских трансляций, и укрепление приграничных позиций.

«Сеул непременно пожалеет и столкнется с неконтролируемой ужасной опасностью», — предупредила Ким Ё Чжон, если действия южнокорейских военных продолжатся.

При этом речь пока идёт о возможных решениях, а не о подтверждённом размещении дополнительных вооружений. Южнокорейская сторона ранее объясняла предупредительные выстрелы случаями пересечения военной демаркационной линии солдатами КНДР.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся разногласий между двумя странами по поводу укрепления границы. Пхеньян настаивает на праве проводить работы на своей территории, тогда как Сеул заявляет о необходимости предотвращать нарушения линии разграничения.

В сентябре южнокорейские военные сообщили о более чем 20 случаях пересечения демаркационной линии военнослужащими КНДР за месяц. Для сравнения, за весь 2025 год Сеул зафиксировал 17 подобных эпизодов. В Южной Корее связывали происходящее со строительством заграждений, минированием и расчисткой территории, которые северокорейская армия проводит с 2024 года.