В Северной Корее впервые за 78 лет пересмотрели пропорции государственного флага. Изменения закрепили в Конституции КНДР, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Новая редакция основного закона опубликована на государственном портале «Нэнара». Согласно статье 166, соотношение высоты и ширины полотнища теперь составляет 1:1,65. Прежде оно равнялось 1:2.

При этом само изображение флага осталось прежним. В его центре расположена широкая красная полоса, обрамлённая белыми и синими полосами. Ближе к древку на красном фоне находится белый круг с пятиконечной звездой.

Как обращает внимание Yonhap, размеры национального символа не менялись с момента образования КНДР в 1948 году. Прежние пропорции сохранились даже после конституционных поправок сентября 2023-го.

Южнокорейское агентство связывает нововведение со стремлением Ким Чен Ына сформировать собственный стиль руководства и укрепить национальную идентичность, сохраняя отдельные традиции предшественников.