Ким Чен Ын перекроил символ страны: Флаг КНДР впервые изменился за 78 лет
КНДР впервые с 1948 года изменила пропорции государственного флага
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В Северной Корее впервые за 78 лет пересмотрели пропорции государственного флага. Изменения закрепили в Конституции КНДР, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Новая редакция основного закона опубликована на государственном портале «Нэнара». Согласно статье 166, соотношение высоты и ширины полотнища теперь составляет 1:1,65. Прежде оно равнялось 1:2.
При этом само изображение флага осталось прежним. В его центре расположена широкая красная полоса, обрамлённая белыми и синими полосами. Ближе к древку на красном фоне находится белый круг с пятиконечной звездой.
Как обращает внимание Yonhap, размеры национального символа не менялись с момента образования КНДР в 1948 году. Прежние пропорции сохранились даже после конституционных поправок сентября 2023-го.
Южнокорейское агентство связывает нововведение со стремлением Ким Чен Ына сформировать собственный стиль руководства и укрепить национальную идентичность, сохраняя отдельные традиции предшественников.
Ранее Life.ru сообщал, что 11 ноября стало известно о другом важном изменении Конституции КНДР. В обновлённом документе Южная Корея впервые прямо обозначена как соседнее государство, а положения о воссоединении Корейского полуострова исключены. Кроме того, в основном законе закрепили статус КНДР как государства, обладающего ядерным оружием.
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