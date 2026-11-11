Северная Корея спустя 81 год после разделения официально закрепила в конституции статус Южной Кореи как отдельного государства, отказавшись от прежних положений об объединении полуострова. Обновлённый текст основного закона появился на государственном портале «Нэнара».

«Территория КНДР включает территорию, граничащую на севере с КНР и Российской Федерацией, а на юге — с Республикой Корея, а также установленные на её основе территориальные воды и воздушное пространство», — говорится во второй статье документа.

Таким образом, Пхеньян впервые прямо назвал Сеул соседним государством в опубликованной редакции конституции. Из основного закона также убрали положения о воссоединении Корейского полуострова. Однако в опубликованном тексте нет формулировок, которые определяли бы Южную Корею как «враждебное государство номер один» или «неизменного главного врага».

Изменения затронули и ядерную политику. В статье 56 КНДР названа ответственным государством, обладающим ядерным оружием. Согласно документу, его развитие необходимо для обеспечения существования страны, сдерживания войны и поддержания международной безопасности.

Отдельно в статье 89 закреплены полномочия председателя государственных дел КНДР по руководству ядерными силами. Ким Чен Ын как верховный главнокомандующий может делегировать полномочия по применению такого вооружения соответствующему органу управления.

Обновлённую редакцию конституции приняли 23 марта 2026 года, однако официально обнародовали только сейчас. Ещё в январе 2024 года Ким Чен Ын распорядился исключить из основного закона положения, связанные с объединением двух Корей.