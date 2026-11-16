Россия сохранит память о военнослужащих КНДР, которые вместе с российскими бойцами участвовали в освобождении Курской области. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с членом президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, секретарём ЦК ТПК Чо Ён Воном.

«Многие десятилетия наши страны связывают прочная дружба, добрососедство и боевое братство. Новой главой в летописи боевого содружества наших стран стало участие воинских подразделений Корейской народной армии в освобождении территории Курской области», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что совместные боевые действия стали важной частью отношений Москвы и Пхеньяна.

«Никогда не забудем героизм корейских бойцов, сражавшихся плечом к плечу с российскими военнослужащими», — добавил он.

Об участии подразделений КНДР в освобождении Курской области начальник российского Генштаба Валерий Герасимов сообщил 26 апреля 2025 года. Он отметил их профессионализм, стойкость и героизм, а также значительную помощь в разгроме группировки ВСУ. Вскоре Пхеньян официально подтвердил участие своих военных.

Ранее Life.ru сообщал о планах открыть в Курской области памятник боевому братству российских и северокорейских военнослужащих. По словам губернатора Александра Хинштейна, церемония пройдёт до конца 2026 года. Представители КНДР уже получили приглашение.