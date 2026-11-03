Памятник боевому братству российских и северокорейских военнослужащих откроют в Курской области до конца 2026 года. На торжественную церемонию уже пригласили представителей КНДР, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в интервью ТАСС.

«В текущем году мы обязательно этот памятник откроем. Что касается участников торжественных мероприятий, пока вопрос остаётся открытым», — рассказал глава региона.

Хинштейн выразил надежду, что северокорейская делегация сможет присутствовать на открытии. По его словам, все необходимые обращения, письма и официальные приглашения корейской стороне уже направлены.

Монумент посвятят российским и северокорейским бойцам, участвовавшим в освобождении Курской области от ВСУ. Над созданием памятника работают скульпторы Студии военных художников имени М. Б. Грекова.

Ранее при поддержке Минобороны России было принято решение увековечить память военнослужащих двух стран в Курске. Члены регионального экспертного совета предложили установить скульптурную композицию в сквере на улице Интернациональной.

Военнослужащие КНДР участвовали в освобождении Курской области вместе с российскими подразделениями. Об этом 26 апреля 2025 года сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отметив профессионализм, стойкость и героизм северокорейских бойцов, а также их значительную помощь в разгроме группировки ВСУ. Вскоре участие своих военных официально подтвердил Пхеньян: по сообщению ЦТАК, решение об отправке подразделений принял Ким Чен Ын на основании статьи 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. В августе 2025 года северокорейский лидер встретился с командирами участвовавших в операции подразделений, заслушал их доклад и высоко оценил выполнение поставленных задач.