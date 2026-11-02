До половины рекламных щитов в Курске могут быть установлены незаконно. Об этом губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил на заседании регионального правительства.

Глава региона предположил, что масштаб проблемы связан не только с отсутствием контроля. По его словам, за размещением конструкций могут стоять «какие-то интересы, коррупционные связи и тому подобное».

Хинштейн также обратил внимание на замену части статичных щитов цифровыми экранами без проведения торгов. Он заявил, что не возражает против цифровой рекламы, но доходы от использования городской инфраструктуры должны поступать в бюджет.

Для наведения порядка власти планируют перейти от конкурсов к аукционам. Губернатор поручил главе Курска Евгению Маслову подготовить перечень адресов для первых торгов.

В список должны войти прежде всего места, где сейчас стоят незаконные конструкции. Их владельцам Хинштейн рекомендовал демонтировать щиты самостоятельно и не затягивать с этим.