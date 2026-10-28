Здание с серверами здравоохранения загорелось в Курске после падения БПЛА

В Курске в результате падения обломков беспилотников произошёл пожар в здании, где размещено серверное оборудование региональной системы здравоохранения. Часть техники получила повреждения, из-за чего в работе медицинских онлайн-сервисов возможны перебои. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам главы региона, возгорание удалось локализовать. В результате происшествия никто не пострадал. Основной проблемой стали повреждения оборудования, обеспечивающего работу информационных систем медицинских учреждений. Власти предупредили жителей о возможных временных технических неполадках.

«В результате повреждений частично прогнозируем временный сбой информационной системы здравоохранения. Могут быть неполадки в работе некоторых сервисов, в том числе при записи электронной очереди», — сообщил Хинштейн.

Сроки восстановления штатной работы системы пока не уточняются.