Здание с серверами здравоохранения загорелось в Курске после падения БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Курске в результате падения обломков беспилотников произошёл пожар в здании, где размещено серверное оборудование региональной системы здравоохранения. Часть техники получила повреждения, из-за чего в работе медицинских онлайн-сервисов возможны перебои. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По словам главы региона, возгорание удалось локализовать. В результате происшествия никто не пострадал. Основной проблемой стали повреждения оборудования, обеспечивающего работу информационных систем медицинских учреждений. Власти предупредили жителей о возможных временных технических неполадках.
«В результате повреждений частично прогнозируем временный сбой информационной системы здравоохранения. Могут быть неполадки в работе некоторых сервисов, в том числе при записи электронной очереди», — сообщил Хинштейн.
Сроки восстановления штатной работы системы пока не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке 45 украинских беспилотников на Липецкую область. По словам губернатора Игоря Артамонова, все воздушные цели были уничтожены силами ПВО. Один человек обратился за медицинской помощью, однако госпитализация ему не потребовалась. Погибших нет.