Курский чиновник получил нагоняй за рекламу контрактной службы с фото женщины-солдата ВСУ

Исполняющий обязанности руководителя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрий Казимирик получил нагоняй за военно-патриотический плакат, размещённый на одной из улиц города. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Курска Игорь Куцак.

Всё дело в том, что на баннере с призывом на службу по контракту по ошибке разместили снимок военнослужащая украинской армии с ребёнком на руках. Эта фотография часто используется руководством Киева.

«В отношении и.о. председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрия Казимирика объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — написал Куцак после обнаружения ошибки.