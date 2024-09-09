Курский чиновник получил нагоняй за рекламу контрактной службы с фото женщины-солдата ВСУ
Глава комитета архитектуры Курска Казимирик получил выговор за баннер
Баннер с украинской военнослужащей. Фото © Telegram / Чё случилось? | Курск
Исполняющий обязанности руководителя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрий Казимирик получил нагоняй за военно-патриотический плакат, размещённый на одной из улиц города. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр Курска Игорь Куцак.
Всё дело в том, что на баннере с призывом на службу по контракту по ошибке разместили снимок военнослужащая украинской армии с ребёнком на руках. Эта фотография часто используется руководством Киева.
«В отношении и.о. председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрия Казимирика объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — написал Куцак после обнаружения ошибки.
А ранее мэр Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию после встречи с главой Крыма Сергеем Аксёновым. руководитель республики многократно высказывал недовольства чиновнику за невыполнение поручений и плохую организацию уборки города. Кроме того, глава Крыма был недоволен слабым контактом мэра с местными жителями.