Украинские беспилотники атаковали Курск, над городом сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём канале в MAX.

По предварительной информации, после атаки зафиксировано задымление в одном из зданий в центральной части города. Характер возможных повреждений пока уточняется.

Глава региона сообщил, что лично контролирует ситуацию. Дополнительные подробности о последствиях атаки на момент первоначального заявления не приводились.

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на Курск, в результате которой пострадали двое детей и пожилая женщина. Инцидент произошёл 15 ноября. Четырёхлетний мальчик получил осколочное ранение кисти, восьмилетний ребёнок — травму головы и осколочное ранение. У 70-летней женщины диагностировали повреждения головы и лица. Всех троих доставили в областную больницу. Также были повреждены четыре частных дома.