Мирный житель погиб, женщина ранена при атаках ВСУ на Белгородскую область
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В Белгородской области мужчина погиб при взрыве неустановленного устройства, ещё одна женщина пострадала от атаки FPV-дрона. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Трагедия произошла в селе Грузское Борисовского округа. Местный житель подорвался на взрывном устройстве, происхождение которого пока не установлено. Полученные травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте.
Ещё одно происшествие зафиксировали на автодороге возле хутора Красиво. Там украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадала женщина.
У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Медики скорой помощи оказали ей необходимую помощь, дальнейшее лечение она пройдёт амбулаторно. Автомобиль получил повреждения.
Ранее Life.ru сообщал, что в Белгородской области при атаках беспилотников погибла женщина, ещё четыре человека получили ранения. По данным региональных властей, удары затронули несколько населённых пунктов области.