В Белгородской области мужчина погиб при взрыве неустановленного устройства, ещё одна женщина пострадала от атаки FPV-дрона. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Трагедия произошла в селе Грузское Борисовского округа. Местный житель подорвался на взрывном устройстве, происхождение которого пока не установлено. Полученные травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте.

Ещё одно происшествие зафиксировали на автодороге возле хутора Красиво. Там украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего пострадала женщина.

У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Медики скорой помощи оказали ей необходимую помощь, дальнейшее лечение она пройдёт амбулаторно. Автомобиль получил повреждения.