Одна мирная жительница погибла и ещё четыре человека получили ранения в результате новых атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Как сообщает региональный оперативный штаб, удары пришлись по населённым пунктам, предприятию, инфраструктурному объекту и автомобилю.

«В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица в результате детонации дрона женщина получила тяжёлые травмы и скончалась на месте», — говорится в сообщении оперштаба в MAX.

В самом Белгороде беспилотник атаковал территорию предприятия, где пострадали двое мужчин. Оба получили непроникающие ранения ног. Для оказания медицинской помощи их направили в городскую больницу № 2.

Ещё один удар произошёл на территории инфраструктурного объекта в Белгородском округе. Мужчина получил осколочное ранение лица, после чего его начали транспортировать в областную клиническую больницу.

Кроме того, за помощью к медикам обратился житель, пострадавший при атаке дрона на автомобиль в посёлке Октябрьский. Врачи диагностировали у него акубаротравму. Госпитализация мужчине не потребовалась, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.