Три человека получили ранения при атаках украинских беспилотников на автомобили в Грайворонском округе и Шебекине. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

На трассе Грайворон — Масычево — Головчино FPV-дрон ударил по машине. Женщину с осколочными ранениями грудной клетки и мужчину с ранениями туловища и ног доставили в Грайворонскую центральную районную больницу. В Шебекине дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадавшего мужчину с осколочным ранением голени отвезли в местную ЦРБ.

Ранее сообщалось, что боеприпас беспилотника ВСУ, попавшего в квартиру многоэтажного дома в Нижнекамске, не взорвался. Жильцов оперативно эвакуировали, а для проверки здания привлекли сапёров и экстренные службы. Сейчас угроза уже устранена.