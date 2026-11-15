Боеприпас беспилотника, попавшего в квартиру многоэтажного дома в Нижнекамске, не взорвался. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана Рустама Минниханова после его посещения повреждённого здания.

«По счастливой случайности снаряд, который нёс беспилотник, не сработал», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл во время массированной атаки БПЛА на Закамскую зону Татарстана 15 ноября. Дрон влетел в квартиру дома № 23 на улице Менделеева. Жильцов оперативно эвакуировали, а для проверки здания привлекли сапёров и экстренные службы.

По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева, серьёзных разрушений удалось избежать. Беспилотник обезвредили, в доме восстановили электричество и водоснабжение. Жителям уже начали разрешать возвращаться в квартиры.