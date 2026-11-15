Небо пылало от Крыма до Татарстана: Расчёты зенитчиков в щепки разнесли 533 дрона ВСУ
Минобороны РФ: За ночь над регионами России сбили 533 украинских БПЛА
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Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотника самолётного типа. Масштабная атака продолжалась 12 часов и затронула 14 регионов России, а также акватории Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 14 ноября текущего года до 08:00 мск 15 ноября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.
По данным министерства, воздушные цели сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями. Кроме того, средства ПВО работали над Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом, а также над Азовским и Чёрным морями.
Одним из регионов, подвергшихся продолжительной атаке, стал Татарстан. Ранее республиканские власти сообщили о повреждениях объектов промышленной зоны и жилого дома в Нижнекамске. Жителей здания эвакуировали, для них организовали два пункта временного размещения. В результате налёта есть пострадавшие, погибших нет.
Это уже не первая масштабная атака беспилотников за последние дни. Так, 13 ноября Life.ru сообщал об уничтожении 1198 украинских дронов за ночь. Тогда воздушные цели перехватывали над десятками регионов страны, включая Московский регион, а также над Чёрным морем.