Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 533 украинских беспилотника самолётного типа. Масштабная атака продолжалась 12 часов и затронула 14 регионов России, а также акватории Азовского и Чёрного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 14 ноября текущего года до 08:00 мск 15 ноября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 533 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным министерства, воздушные цели сбивали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями. Кроме того, средства ПВО работали над Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом, а также над Азовским и Чёрным морями.

Одним из регионов, подвергшихся продолжительной атаке, стал Татарстан. Ранее республиканские власти сообщили о повреждениях объектов промышленной зоны и жилого дома в Нижнекамске. Жителей здания эвакуировали, для них организовали два пункта временного размещения. В результате налёта есть пострадавшие, погибших нет.