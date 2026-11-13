Средства ПВО за ночь сбили почти 1,2 тысячи украинских беспилотников
Дежурные расчёты ПВО уничтожили 1198 БПЛА ВСУ над регионами РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российская система противовоздушной обороны за минувшую ночь нейтрализовала беспрецедентное количество воздушных целей. По официальным данным оборонного ведомства страны, за 12 часов дежурства — с восьми вечера 12 ноября до восьми утра 13 ноября — перехвачено и уничтожено 1 198 беспилотных аппаратов самолётного типа.
Масштабный налёт затронул сразу несколько федеральных округов, центральную полосу, юг страны и акваторию Чёрного моря. Аппараты выводились из строя над территориями Московского региона, Республики Крым, а также в воздушном пространстве 17 областей: Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской.
Благодаря слаженным действиям расчётов ПВО и задействованию дежурных огневых средств всю армаду летящих объектов удалось заблаговременно распознать и уничтожить на подлёте.
Как рассказывал Life.ru, в ночь на 11 ноября российские военные уничтожили 627 украинских беспилотников. Тогда воздушные цели перехватывали над десятками регионов, включая Ленинградскую, Кировскую, Новгородскую, Смоленскую и Калужскую области. В Ярцеве Смоленской области после попадания обломков БПЛА в многоквартирный дом возник пожар, погибли два человека.