Российская система противовоздушной обороны за минувшую ночь нейтрализовала беспрецедентное количество воздушных целей. По официальным данным оборонного ведомства страны, за 12 часов дежурства — с восьми вечера 12 ноября до восьми утра 13 ноября — перехвачено и уничтожено 1 198 беспилотных аппаратов самолётного типа.

Масштабный налёт затронул сразу несколько федеральных округов, центральную полосу, юг страны и акваторию Чёрного моря. Аппараты выводились из строя над территориями Московского региона, Республики Крым, а также в воздушном пространстве 17 областей: Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской.

Благодаря слаженным действиям расчётов ПВО и задействованию дежурных огневых средств всю армаду летящих объектов удалось заблаговременно распознать и уничтожить на подлёте.