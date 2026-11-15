В Таганроге в результате ночной атаки беспилотников погиб главный инженер электроподстанции. Ещё четыре человека получили ранения после падения обломков дронов на автомобили. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Пострадавших — трёх мужчин и женщину — госпитализировали. Медики оказывают им необходимую помощь.

Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) также повредил участок трассы Р-280 в Неклиновском районе: пострадало дорожное полотно моста через железнодорожные пути на 64-м километре. Повреждения получили четыре автомобиля. Движение по мосту перекрыли, транспорт направили в объезд через Таганрог и село Покровское.

В самом Таганроге повреждена электроподстанция, обслуживающая железную дорогу. Из-за отключения линий электропередачи между станциями Таганрог-Пассажирский и Михайловка движение поездов временно приостановили. Ещё одна подстанция в квартале Шубин получила повреждения, там произошло возгорание.

По словам Слюсаря, за ночь в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах области уничтожили около 50 беспилотников. Губернатор предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Ранее российские расчёты ПВО сбили беспилотники в небе над Таганрогом Ростовской области. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и повреждениях на момент публикации не приводилось.