Временные ограничения на работу аэропортов затронули семь воздушных гаваней России. Об этом сообщила Росавиация.

Приём и выпуск самолётов приостановили в Бугульме, Казани, Нижнекамске, Самаре, Сочи, Ульяновске и Чебоксарах. Впоследствии ограничения сняли в аэропортах Волгограда, Сочи, Самары и Ульяновска. Росавиация объяснила введение ограничений необходимостью обеспечить безопасность полётов.