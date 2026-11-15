Росавиация ограничила полёты ещё в семи аэропортах России
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Временные ограничения на работу аэропортов затронули семь воздушных гаваней России. Об этом сообщила Росавиация.
Приём и выпуск самолётов приостановили в Бугульме, Казани, Нижнекамске, Самаре, Сочи, Ульяновске и Чебоксарах. Впоследствии ограничения сняли в аэропортах Волгограда, Сочи, Самары и Ульяновска. Росавиация объяснила введение ограничений необходимостью обеспечить безопасность полётов.
Ранее российские расчёты ПВО сбили беспилотники в небе над Таганрогом Ростовской области. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Точное количество перехваченных беспилотников глава города не назвала. Информации о пострадавших и повреждениях на момент публикации также не приводилось.