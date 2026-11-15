В пяти российских аэропортах ввели ограничения на полёты в ночь на 15 ноября
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Временные ограничения на полёты ввели сразу в пяти российских аэропортах в ночь на 15 ноября. Под временные меры попали воздушные гавани Волгограда, Геленджика, Тамбова, Саратова и Пензы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере MAX.
Ограничения коснулись приёма и отправки воздушных судов. Решение приняли для обеспечения безопасности полётов. Речь идёт об аэропортах Волгограда (Гумрак), Геленджика, Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин) и Пензы.
Накануне Федеральное управление гражданской авиации США ввело общенациональный запрет на вылеты после проблем со связью, затронувших 22 региональных центра управления воздушным движением. Самолёт с бортовым номером GTI076 подал сигнал бедствия, а позже благополучно приземлился в аэропорту.
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