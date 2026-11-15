Временные ограничения на полёты ввели сразу в пяти российских аэропортах в ночь на 15 ноября. Под временные меры попали воздушные гавани Волгограда, Геленджика, Тамбова, Саратова и Пензы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в мессенджере MAX.

Ограничения коснулись приёма и отправки воздушных судов. Решение приняли для обеспечения безопасности полётов. Речь идёт об аэропортах Волгограда (Гумрак), Геленджика, Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин) и Пензы.