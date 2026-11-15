Инопланетяне приземлились: «Король ужасов» Кинг объяснил авиаколлапс в США своей версией
Кинг: Прибытие инопланетян на Землю стало причиной коллапса авиации в США
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Американский писатель Стивен Кинг пошутил о прибытии инопланетян на Землю, связав их появление с масштабной остановкой авиарейсов в США. По версии «короля ужасов», власти якобы скрывают правду, чтобы не спровоцировать массовую панику. Свою необычную теорию он опубликовал в соцсети X.
«Пришельцы высадились. Это настоящая причина остановки рейсов. Они не хотят вызывать всемирную панику. Они слепые, но слышат просто невероятно хорошо», — написал Кинг.
Ранее сообщалось, что обновление коммуникационной инфраструктуры, обслуживающей американскую систему управления воздушным движением, могло привести к масштабному сбою в аэропортах США. В результате оборудование потеряло связь, а вылеты самолётов пришлось приостановить. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.
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