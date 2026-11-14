Власти США сняли общенациональный запрет на вылеты самолётов, введённый из-за масштабного сбоя в работе диспетчерских систем. Теперь аэропорты по всей стране вновь могут отправлять рейсы. Об этом говорится в уведомлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

«Запрет на вылеты самолётов по всей стране снят», — отмечается в документе американского авиационного регулятора.

Ограничения действовали около четырёх с половиной часов. Ранее FAA распорядилось остановить отправление самолётов из всех аэропортов страны из-за проблем со связью, затронувших региональные центры управления воздушным движением. При этом уже находившимся в воздухе лайнерам разрешали продолжать полёт, а международные рейсы рассматривали в индивидуальном порядке.

Первыми разрешения на отдельные вылеты начали получать международные перевозчики. В частности, самолёты смогли отправиться из Бостона в Абу-Даби и Франкфурт. Позднее ограничения сняли на всей территории Соединённых Штатов.

Причиной чрезвычайных мер стал сбой телекоммуникационного оборудования, о котором ранее сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Специалисты FAA приступили к расследованию технической неисправности. Американские власти при этом заявляли, что не располагают доказательствами преднамеренной атаки на авиационную инфраструктуру.

Несмотря на отмену запрета, последствия масштабного сбоя продолжают сказываться на расписании авиакомпаний. Возобновление вылетов не означает немедленного восстановления обычного графика: перевозчикам предстоит разобраться с накопившимися задержками и отменами рейсов.

Ранее Life.ru рассказывал о массовых задержках и отменах авиарейсов в США на фоне общенациональной остановки вылетов. Ограничения затронули более 10 тысяч рейсов, ещё свыше 1,5 тысячи перелётов отменили.