Около 3,1 тысячи самолётов остались в небе над США после того, как Федеральное управление гражданской авиации (FAA) объявило общенациональную остановку вылетов из-за отказа оборудования. Самолётам, уже находившимся в воздухе, разрешили продолжить полёты и совершить посадку, однако новые рейсы в американские аэропорты временно не отправлялись. Об этом сообщает FlightRadar24.

Около 3,1 тысячи самолётов остались в небе. Фото © FlightRadar24

По данным сервиса, к моменту объявления ограничений в направлении аэропортов США следовали 4 042 самолёта. Позднее их число сократилось примерно до тысячи, а затем — до менее 700. Для сравнения, неделей ранее в аналогичное время в воздухе находились более 4,5 тысячи рейсов.

Сбой вызвал масштабные нарушения авиасообщения. По последним данным Flightradar24 на 03:30 мск, количество отменённых рейсов в США превысило 5 тысяч. Больше всего отмен зафиксировали в аэропортах Чикаго О'Хара (459), Атланты (307), Нью-Йорка Ла-Гуардия (305), Далласа — Форт-Уэрта (293) и Денвера (245).

Спустя почти четыре часа после начала ограничений из чикагского аэропорта О'Хара вылетел первый самолёт. Несмотря на продолжающуюся общенациональную остановку, некоторым международным рейсам уже разрешили отправляться.

Ранее портал FlightAware сообщил, что в США продолжаются массовые сбои в авиасообщении. Более 10 тысяч рейсов задержались, а свыше 1,5 тысячи полётов отменили. Всего за день FlightAware зафиксировал 25 848 задержек и 2 191 отмену по всему миру. На рейсы, связанные с США, пришлось около 40% всех задержек и более 70% отмен.