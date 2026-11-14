Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось остановить все вылеты самолётов в стране из-за чрезвычайных обстоятельств и угрозы безопасности. Продолжаются массовые сбои в авиасообщении: задержки затронули более 10 тыс. рейсов, ещё свыше 1,5 тыс. полётов отменили.

На момент введения ограничений около 3100 бортов направлялись в США. Самолёт с бортовым номером GTI076 подал сигнал бедствия, а позже благополучно приземлился в аэропорту.

Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что власти пока не нашли признаков того, что произошедшее стало результатом преднамеренной атаки. Угрозы для пассажиров нет.

Проблемы с коммуникацией во всех региональных диспетчерских центрах управления воздушным движением стали причиной запрета на вылет самолётов из аэропортов.

При этом американские власти выясняют, могло ли внедрение искусственного интеллекта в систему управления воздушным движением повлиять на масштабный технический сбой, из-за которого пришлось приостановить вылеты из аэропортов страны.

Маллин предупредил, что восстановление нормальной работы авиационной системы займёт время.

Последний раз столь масштабное ограничение вводили после террористических атак 11 сентября 2001 года

Ограничения действовали около четырёх с половиной часов. Первыми разрешения на отдельные вылеты начали получать международные перевозчики. Позднее ограничения сняли на всей территории Соединённых Штатов.