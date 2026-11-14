В ФБР не обнаружили признаков кибератаки, которая могла бы привести к массовой приостановке вылетов в аэропортах США. Первые результаты проверки не указывают на вмешательство хакеров в работу авиационной инфраструктуры. Об этом сообщил CNN со ссылкой на двух представителей американских правоохранительных органов.

По данным источников, следствие пока не нашло подтверждений версии о преднамеренном воздействии на системы связи. При этом проверка обстоятельств произошедшего продолжается. Ранее министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин также сообщил, что власти не располагают свидетельствами злонамеренной атаки. По предварительной версии, причиной остановки вылетов стал сбой телекоммуникационного оборудования.

Ранее министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заявил, что власти проверяют, могло ли внедрение искусственного интеллекта в систему управления воздушным движением повлиять на масштабный технический сбой, из-за которого пришлось приостановить вылеты из аэропортов страны. По его словам, расследованием занимается Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA), входящее в структуру Министерства внутренней безопасности. Ведомство взаимодействует с другими государственными структурами, чтобы установить возможные причины произошедшего.