Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вновь распорядилось приостановить вылеты во всех аэропортах страны из-за масштабного технического сбоя. Последний раз столь масштабное ограничение вводили после террористических атак 11 сентября 2001 года, сообщает Fox News.

Кроме того, в 2023 году причиной остановки стал сбой системы NOTAM, через которую пилоты получают уведомления об угрозах и изменениях, влияющих на безопасность полётов. Тогда ограничения действовали менее двух часов. Проблема возникла после случайного удаления файлов во время технических работ. Нынешний инцидент связан с нарушением связи, затронувшим 22 региональных центра управления воздушным движением.

После терактов 11 сентября 2001 года американские власти приняли беспрецедентное решение: гражданским воздушным судам запретили взлетать, а самолёты, уже находившиеся в небе, направили на посадку в ближайшие аэропорты. На землю вернули около 4,5 тысячи бортов.

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось остановить все вылеты самолётов в стране из-за чрезвычайных обстоятельств и угрозы безопасности. Отмечается, что причиной запрета стали проблемы с коммуникацией во всех региональных диспетчерских центрах управления воздушным движением. На момент введения ограничений в воздухе находились около 3,1 тыс. самолётов, направлявшихся в американские аэропорты, а почти 7 тысяч рейсов задержали или отменили.