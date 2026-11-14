Почти 7 тысяч авиарейсов задержали или отменили в США. Такие данные приводит сервис отслеживания полётов FlightAware.

По информации портала, с задержками столкнулись пассажиры 6 575 рейсов. Ещё 334 перелёта отменили. Таким образом, общее число затронутых рейсов достигло 6 909.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось остановить все вылеты самолётов в стране из-за чрезвычайных обстоятельств и угрозы безопасности. Согласно распоряжению, все воздушные суда, готовившиеся к отправлению, должны оставаться на земле до дальнейшего уведомления. Ограничение затронуло аэропорты по всей территории Соединённых Штатов. При этом прибывающие рейсы FAA предписало рассматривать в индивидуальном порядке.