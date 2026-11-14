Проблемы с коммуникацией во всех региональных диспетчерских центрах управления воздушным движением стали причиной запрета на вылет самолётов из аэропортов США. Об этом сообщил министр транспорта страны Шон Даффи.

В небе над США сейчас находится около 3,1 тысячи самолётов. Фото © X / FlightRadar24

«FAA объявило общенациональную остановку вылетов во всех аэропортах США из-за проблем со связью, затрагивающих все региональные центры управления воздушным движением», — говорится в сообщении. Технические специалисты ведомства выясняют причины сбоя. Даффи пообещал оперативно сообщать о развитии ситуации.

На момент введения ограничений в воздухе находились около 3,1 тыс. самолётов, направлявшихся в американские аэропорты, сообщила служба мониторинга авиаперелётов FlightRadar24. Новые воздушные суда в это время не поднимались в небо.

Напомним, Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось остановить все вылеты самолётов в стране из-за чрезвычайных обстоятельств и угрозы безопасности. Согласно распоряжению, все воздушные суда, готовившиеся к отправлению, должны оставаться на земле до дальнейшего уведомления. Ограничение затронуло аэропорты по всей территории Соединённых Штатов.