Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось остановить все вылеты самолётов в стране из-за чрезвычайных обстоятельств и угрозы безопасности. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на уведомление американской авиадиспетчерской службы.

Согласно распоряжению, все воздушные суда, готовившиеся к отправлению, должны оставаться на земле до дальнейшего уведомления. Ограничение затронуло аэропорты по всей территории Соединённых Штатов. При этом прибывающие рейсы FAA предписало рассматривать в индивидуальном порядке. Позднее издание уточнило, что FAA не сразу ответило на запрос о причинах экстренного решения. Ожидаемую продолжительность ограничений ведомство также не сообщило.

На момент появления сообщения официальное объяснение сводилось к необходимости обеспечить безопасность полётов. Версия о сбое радиочастотной связи пока не получила достаточного подтверждения. При этом речь не идёт о запрете на движение всех самолётов в воздушном пространстве США: распоряжение касалось вылетающих бортов.

«Сбой затрагивает объекты управления воздушным движением, которые ведут рейсы именно в воздухе, вплоть до максимальной высоты полёта. Сейчас эти центры перенаправляют находящиеся в воздухе самолёты к ближайшему работающему центру, не затронутому сбоем», — сообщает журналистка Анна Джарителли.

По её словам, причиной экстренного решения стал так называемый rolling frequency outage — последовательный выход из строя радиочастот, используемых авиадиспетчерами. Источник в FAA, предоставивший ей документы, назвал происходящее «абсолютно беспрецедентным».

Ранее Life.ru писал, что 9 ноября экипаж пассажирского самолёта United Airlines подал сигнал о возможном захвате воздушного судна после того, как один из пассажиров заявил о бомбе в рюкзаке и попытался проникнуть в кабину пилотов. Командир лайнера передал диспетчерам специальный код 7500, который используется при угрозе незаконного вмешательства в управление воздушным судном. Нарушителя удалось переместить в хвостовую часть салона, где он оставался под наблюдением бортпроводника.