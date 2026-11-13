Учебный самолёт аварийно сел в Ульяновской области из-за неисправности
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Учебный легкомоторный самолёт Diamond-40 совершил аварийную посадку на аэродроме Баратаевка в Ульяновской области. Причиной, по предварительным данным, стала техническая неисправность. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Инцидент произошёл вечером 13 ноября. На борту воздушного судна находились пилот и инструктор. Оба благополучно пережили нештатную посадку и в медицинской помощи не нуждались.
«По предварительным данным, 13 ноября в вечернее время в Ульяновской области на аэродроме Баратаевка учебный легкомоторный самолет марки Diamond-40 совершил аварийную посадку из-за технической неисправности. Пилот и инструктор не пострадали», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Самолёт также остался цел. Видимых повреждений после приземления специалисты не обнаружили. Какая именно неисправность привела к аварийной посадке, пока неизвестно.
На аэродром выехали старший помощник ульяновского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит установить обстоятельства произошедшего.
Транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. О её результатах сообщат дополнительно.
Ранее Life.ru публиковал видео с места экстренной посадки учебного самолёта в Ульяновской области. В октябре два легкомоторных борта совершили незапланированную посадку в разных районах региона. По предварительным данным, причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пилотов. Тогда также обошлось без пострадавших.