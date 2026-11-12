У пассажирского самолёта Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines возникли проблемы с закрылком при заходе на посадку в Петропавловске-Камчатском. По данным Telegram-канала SHOT, часть конструкции начала отрываться прямо на глазах у пассажиров, однако лайнер благополучно приземлился.

Самолёт с оторванной частью закрылка сел на Камчатке. Фото © SHOT

Самолёт выполнял рейс из Владивостока. Во время снижения находившиеся на борту люди заметили, как часть закрылка отделяется от основной конструкции крыла. Несмотря на повреждение, экипаж смог безопасно завершить полёт.

После приземления Boeing отправили на стоянку аэропорта Петропавловска-Камчатского. Для выполнения обратного рейса авиакомпания решила использовать резервный самолёт.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении крыла пассажирского Airbus A330 в аэропорту Шереметьево. Лайнер авиакомпании iFly, прибывший из Хабаровска, задел телетрап во время парковки. У самолёта оказался повреждён предкрылок, который впоследствии заменили.