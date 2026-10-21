Airbus из Хабаровска врезался в «рукав» в Шереметьево и повредил часть крыла

Пассажирский Airbus A330 авиакомпании iFly столкнулся с телетрапом в московском аэропорту Шереметьево и получил повреждение левого крыла. Инцидент произошёл во время парковки лайнера, прилетевшего из Хабаровска. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, самолёт заруливал на стоянку возле терминала, где пассажиры должны были выйти через телескопический трап. Однако при манёвре крыло задело кабину конструкции, в результате чего у воздушного судна оказался повреждён предкрылок.

Повреждённый элемент оперативно заменили, но самолёт всё равно временно отстранили от полётов. Сам телетрап также вывели из эксплуатации для технического обслуживания.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем происшествии с самолётом той же авиакомпании во Владивостоке. В сентябре 2026 года сотрудник наземной службы задел стремянкой фюзеляж Airbus A330, прибывшего из Москвы. В результате в корпусе лайнера образовалась пробоина. На борту в тот момент находились 374 пассажира и 13 членов экипажа, никто не пострадал. Воздушному судну потребовалась дополнительная техническая проверка.