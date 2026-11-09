Пассажирский самолёт казахстанской авиакомпании SCAT, выполнявший рейс Москва — Алматы, совершил незапланированную посадку в Астане. Причиной стало срабатывание одной из бортовых систем во время полёта. Экипаж решил изменить маршрут и направить лайнер в ближайший подходящий аэропорт, сообщили в авиакомпании.

По информации перевозчика, посадка прошла в штатном режиме. Для доставки пассажиров в Алматы компания направила резервный самолёт. При этом в SCAT не уточнили, какая именно система подала сигнал и что послужило причиной её срабатывания.

Между тем пассажиры пожаловались на организацию обслуживания после приземления. Как пишет казахстанское издание NewTimes.kz, люди утверждали, что некоторое время оставались без воды, еды и информации о дальнейших действиях. В авиакомпании объяснили задержку с предоставлением питьевой воды необходимостью организовать её доставку в аэропорт и принесли извинения за неудобства.

Данных о пострадавших в результате посадки не поступало. Причины срабатывания бортовой системы пока не раскрываются.

Ранее Life.ru сообщал об экстренной посадке самолёта Swiss в Алматы из-за ухудшения самочувствия второго пилота. Лайнер следовал из Сеула в Цюрих и передал сигнал чрезвычайной ситуации над Казахстаном. После приземления пилоту оказали медицинскую помощь.