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Опубликовано 1 октября, 12:32

Появилось видео с места экстренной посадки самолёта в Ульяновской области

Появилось видео с места экстренной посадки одного из двух легкомоторных учебных самолётов в Ульяновской области. На кадрах видно воздушное судно, приземлившееся на автомобильную дорогу, сообщает SHOT.

Видео © SHOT

По данным канала, оба борта в целях безопасности совершили посадку в разных районах области. Предварительно, никто не пострадал. Причиной экстренной ситуации стало резкое ухудшение самочувствия одного из пилотов. После этого экипажи приняли решение посадить самолёты.

Оба воздушных судна — легкомоторные учебные Rockwell Commander 112 американского производства.

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Всего девять дней назад в Ульяновской области произошло ещё одно авиационное ЧП. Во время обработки полей легкомоторный самолёт Х-32 «Бекас» упал возле села Анненково-Лесное. Пилот получил травмы.

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Обложка © SHOT

Николь Вербер
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