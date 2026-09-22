Легкомоторный самолёт «Бекас» упал в Ульяновской области
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Пилот пострадал при падении легкомоторного самолёта Х-32 «Бекас» в Ульяновской области. Ульяновская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства ЧП.
Инцидент произошёл в поле неподалёку от села Анненково-Лесное Майнского района. Обстоятельства происшествия пока не раскрываются. Информации о характере травм пилота и его госпитализации нет. Также не уточняется, находились ли на борту другие люди.
О причинах падения самолёта пока не сообщалось. Х-32 «Бекас» — лёгкий двухместный самолёт, который может использоваться в том числе для сельскохозяйственных работ.
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