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Опубликовано 22 сентября, 07:33

Легкомоторный самолёт «Бекас» упал в Ульяновской области

Обложка © wikipedia.org / Сергей Рябцев

Обложка © wikipedia.org / Сергей Рябцев

Пилот пострадал при падении легкомоторного самолёта Х-32 «Бекас» в Ульяновской области. Ульяновская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства ЧП.

Инцидент произошёл в поле неподалёку от села Анненково-Лесное Майнского района. Обстоятельства происшествия пока не раскрываются. Информации о характере травм пилота и его госпитализации нет. Также не уточняется, находились ли на борту другие люди.

О причинах падения самолёта пока не сообщалось. Х-32 «Бекас» — лёгкий двухместный самолёт, который может использоваться в том числе для сельскохозяйственных работ.

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Больше новостей об авариях, спасательных операциях и других происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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