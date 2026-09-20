В Красноярском крае Ми-8 совершил жёсткую посадку во время санрейса

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «КрасАвиа» совершил жёсткую посадку в посёлке Суломай Красноярского края. Воздушное судно выполняло санитарный рейс, обстоятельства происшествия устанавливаются.

По сообщению Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошёл около 23:00 по местному времени. Вертолёт следовал по маршруту Байкит — Суломай.

На борту находились три члена экипажа и фельдшер. По данным «Рен ТВ» со ссылкой на источник, медик получил травмы.

К месту происшествия направили борт со спасателями. Характер повреждений вертолёта и состояние пострадавшего пока официально не уточняются.

Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. Причины жёсткой посадки устанавливаются.

«КрасАвиа» выполняет вертолётные перевозки в труднодоступные населённые пункты Красноярского края, в том числе в Эвенкии. Для значительной части северных территорий региона воздушное сообщение остаётся основным способом транспортной связи.

Ранее Life.ru сообщал о жёсткой посадке Ми-8 «КрасАвиа» на Таймыре. Тогда на борту находились пять человек, один пассажир получил травмы.