Самолёт Red Wings задымился на стоянке в аэропорту Екатеринбурга

Задымление произошло в носовой части самолёта авиакомпании Red Wings во время подготовки к полёту в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл вечером 20 сентября, когда воздушное судно находилось на стоянке. Пассажиров и членов экипажа в этот момент на борту не было.

«Задымление ликвидировано аэродромными службами. Пассажиры и экипаж на борту воздушного судна отсутствовали», — сообщили в надзорном ведомстве.

Сейчас специалисты оценивают техническое состояние самолёта. Причина задымления пока не называется.

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. Её ход и результаты взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура.

Ранее Life.ru сообщал, что самолёт Red Wings совершил внештатную посадку в Кольцово из-за технической неисправности. Лайнер выполнял рейс из Батуми в Пермь, в результате инцидента никто не пострадал.