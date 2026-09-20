Самолёт Red Wings задымился на стоянке в аэропорту Екатеринбурга
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Задымление произошло в носовой части самолёта авиакомпании Red Wings во время подготовки к полёту в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Инцидент произошёл вечером 20 сентября, когда воздушное судно находилось на стоянке. Пассажиров и членов экипажа в этот момент на борту не было.
«Задымление ликвидировано аэродромными службами. Пассажиры и экипаж на борту воздушного судна отсутствовали», — сообщили в надзорном ведомстве.
Сейчас специалисты оценивают техническое состояние самолёта. Причина задымления пока не называется.
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов. Её ход и результаты взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура.
Ранее Life.ru сообщал, что самолёт Red Wings совершил внештатную посадку в Кольцово из-за технической неисправности. Лайнер выполнял рейс из Батуми в Пермь, в результате инцидента никто не пострадал.
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