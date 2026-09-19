Пауэрбанк экс-министра Нидерландов Эйрлингса взорвался на борту самолёта KLM

Пауэрбанк бывшего главы авиакомпании KLM и экс-министра Нидерландов Камиля Эйрлингса взорвался и загорелся на борту самолёта, летевшего из Амстердама на Кюрасао. Из-за происшествия лайнеру пришлось развернуться над Атлантическим океаном и вернуться в аэропорт Схипхол.

Пауэрбанк экс-министра Нидерландов взорвался на борту самолёта KLM. Видео © X / FL360aero

Инцидент произошёл на рейсе KL735. Как сообщает RTL Nieuws со ссылкой на очевидца, Эйрлингс находился рядом с устройством, когда раздался хлопок и над креслом появились языки пламени. Бортпроводники быстро справились с огнём.

«Внезапно раздался громкий хлопок. Сразу после этого начался пожар, над креслом поднялось сильное пламя», — рассказала пассажирка.

По данным издания, в момент происшествия пауэрбанк заряжался, а сам Эйрлингс получил лёгкие травмы. KLM не стала подтверждать личность владельца устройства, сославшись на конфиденциальность данных пассажиров. Авиакомпания начала расследование и отдельно выясняет, действительно ли внешний аккумулятор в тот момент находился на зарядке.

При этом правила KLM разрешают брать пауэрбанки на борт, однако пользоваться ими для зарядки устройств или заряжать сами внешние аккумуляторы во время полёта запрещено.

Камиль Эйрлингс — нидерландский политик и бывший руководитель KLM. В 2007–2010 годах он занимал пост министра транспорта, общественных работ и водного хозяйства Нидерландов, а позднее возглавлял авиакомпанию. Именно поэтому история получила особый резонанс: устройство загорелось на борту авиакомпании, которой Эйрлингс ранее руководил.

Ранее Life.ru писал, что в самолёте, готовившемся к вылету из Уфы в Анталью, во время посадки пассажиров загорелся пауэрбанк одного из них, из-за чего по салону начал распространяться дым. Бортпроводники поместили устройство в специальный контейнер и залили водой; никто из 150 пассажиров не пострадал.