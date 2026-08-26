Загоревшийся ночью пауэрбанк чуть не убил петербурженку — женщину спасли собаки

В спальне жительницы Санкт-Петербурга произошёл пожар из-за пауэрбанка. Об инциденте сообщает SHOT.

46-летняя Наталья питает слабость к технике Bork. Этим брендом у неё укомплектована вся кухня, однако самым ходовым устройством была внешняя батарея.

Ночью женщина оставила гаджет подключенным к розетке. В четыре утра её разбудил громкий лай собак. Проснувшись, хозяйка уловила резкий запах гари и заметила пламя, охватившее зарядное устройство.

Огонь успел перейти на находившиеся рядом предметы. Наталья сумела справиться с возгоранием самостоятельно, не дав пламени распространиться дальше.

В результате пострадали антикварный стул, сумка и куртка из денима. Сама батарея уничтожена полностью. Стоимость подобных устройств от Bork составляет от 3 до 24 тысяч рублей. Конкретная модель, которая была у Натальи, оценивается примерно в 6 тысяч.

Пострадавшая планирует подать иск в суд, чтобы привлечь изготовителя к ответственности за случившееся.

Ранее Life.ru рассказывал, как пауэрбанк вспыхнул во время ночной зарядки и нанёс серьёзные ожоги 24-летней жительнице одной из башен «Москвы-Сити». Девушка подключила портативный аккумулятор к сети перед сном, а затем услышала шипение и увидела яркую вспышку. Огонь перекинулся на плед и одеяло, добравшись до спины хозяйки. Пострадавшая получила обширный ожог, но, несмотря на боль, пыталась самостоятельно потушить устройство, которое несколько раз затухало и вновь разгоралось.