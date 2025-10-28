Военный самолёт экстренно приземлился на трассе в США, едва не задев Tesla

В США турбовинтовой самолёт OA-1K Skyraider II, принадлежащий Командованию специальных операций ВВС, совершил вынужденную посадку на трассе. Инцидент произошёл во время учебного полёта с авиабазы Национальной гвардии из-за возникшей технической неисправности.

Военный борт едва не спровоцировал ДТП с Tesla. Видео © X / TESLARATI

При снижении самолёт пролетел непосредственно перед автомобилем Tesla, чудом избежав столкновения. Воздушное судно благополучно приземлилось в поле. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее на Камчатке был обнаружен брошенный вертолёт Robinson без опознавательных знаков и экипажа. Воздушное судно было найдено недалеко от посёлка Октябрьский с повреждениями несущего винта и фюзеляжа. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.