Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 20:42

Военный самолёт экстренно приземлился на трассе в США, едва не задев Tesla

В США турбовинтовой самолёт OA-1K Skyraider II, принадлежащий Командованию специальных операций ВВС, совершил вынужденную посадку на трассе. Инцидент произошёл во время учебного полёта с авиабазы Национальной гвардии из-за возникшей технической неисправности.

Военный борт едва не спровоцировал ДТП с Tesla. Видео © X / TESLARATI

При снижении самолёт пролетел непосредственно перед автомобилем Tesla, чудом избежав столкновения. Воздушное судно благополучно приземлилось в поле. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

«Самолёт прекрасен»: Работу нового МС-21 протестировали в небе над Иркутском
«Самолёт прекрасен»: Работу нового МС-21 протестировали в небе над Иркутском

Ранее на Камчатке был обнаружен брошенный вертолёт Robinson без опознавательных знаков и экипажа. Воздушное судно было найдено недалеко от посёлка Октябрьский с повреждениями несущего винта и фюзеляжа. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X / TESLARATI

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar