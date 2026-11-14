Американские военные зафиксировали предполагаемое появление неопознанных беспилотников над авиабазой Лейкенхит в Великобритании, где размещаются истребители F-35A и F-15E. На подозрительную активность оперативно отреагировали подразделения безопасности ВВС США. Об этом сообщает Sky News.

«Сегодня вечером сотрудники сил безопасности ВВС США отреагировали на предполагаемую несанкционированную активность беспилотников над авиабазой Королевских ВВС Лейкенхит. Личный состав, авиационная техника и инфраструктура не пострадали», — заявил представитель американского командования.

В результате происшествия никто не пострадал, повреждений самолётов и объектов аэродрома также не зафиксировано. При этом военные пока не раскрывают, сколько именно беспилотников заметили над базой, откуда они появились и кому могут принадлежать.

ВВС США продолжают взаимодействовать с британскими властями для обеспечения безопасности военнослужащих, гражданских специалистов, подрядчиков и членов их семей. Местных жителей призвали сообщать правоохранительным органам о любой подозрительной активности вблизи военных объектов.

Авиабаза Лейкенхит расположена в графстве Суффолк на востоке Англии. Здесь дислоцировано 48-е истребительное авиакрыло ВВС США, использующее в том числе малозаметные истребители пятого поколения F-35A Lightning II.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось остановить все вылеты самолётов в стране из-за чрезвычайных обстоятельств и угрозы безопасности. Согласно распоряжению, все воздушные суда, готовившиеся к отправлению, должны оставаться на земле до дальнейшего уведомления. Ограничение затронуло аэропорты по всей территории Соединённых Штатов. При этом прибывающие рейсы FAA предписало рассматривать в индивидуальном порядке.