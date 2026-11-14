Самолёт подал сигнал бедствия на подлёте к американской Флориде, следует из данных сервиса отслеживания полётов FlightAware. Сейчас на всей территории США действует общенациональная остановка всех вылетов из-за сбоя связи.

Самолёт с бортовым номером GTI076 около 10 минут назад подал сигнал бедствия 7700 и направляется в сторону аэропорта Майами. Boeing 747 направляется из Боготы (Колумбия) в Майами (США). Точное число людей на борту судна неизвестно.

Почти 7 тысяч авиарейсов задержали или отменили в США. FAA рекомендовало всем находящимся в воздухе бортам кружить по заданным маршрутам и не заходить на посадку из-за сбоя связи.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось остановить все вылеты самолётов в стране из-за чрезвычайных обстоятельств и угрозы безопасности. Согласно распоряжению, все воздушные суда, готовившиеся к отправлению, должны оставаться на земле до дальнейшего уведомления. Ограничение затронуло аэропорты по всей территории Соединённых Штатов. При этом прибывающие рейсы FAA предписало рассматривать в индивидуальном порядке.