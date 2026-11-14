Американские власти выясняют, могло ли внедрение искусственного интеллекта в систему управления воздушным движением повлиять на масштабный технический сбой, из-за которого пришлось приостановить вылеты из аэропортов страны. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин.

По его словам, расследованием занимается Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA), входящее в структуру Министерства внутренней безопасности. Ведомство взаимодействует с другими государственными структурами, чтобы установить возможные причины произошедшего.

«Мы изучаем этот вопрос. Это относится к Агентству по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности при МВБ. Мы изучаем это и сотрудничаем с нашими коллегами во всех управлениях», — сказал Маллин журналистам.