В США проверяют связь внедрения ИИ с массовым сбоем авиадиспетчерской системы
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Американские власти выясняют, могло ли внедрение искусственного интеллекта в систему управления воздушным движением повлиять на масштабный технический сбой, из-за которого пришлось приостановить вылеты из аэропортов страны. Об этом сообщил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин.
По его словам, расследованием занимается Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA), входящее в структуру Министерства внутренней безопасности. Ведомство взаимодействует с другими государственными структурами, чтобы установить возможные причины произошедшего.
«Мы изучаем этот вопрос. Это относится к Агентству по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности при МВБ. Мы изучаем это и сотрудничаем с нашими коллегами во всех управлениях», — сказал Маллин журналистам.
Ранее FAA ввело общенациональный запрет на вылеты после проблем со связью, затронувших 22 региональных центра управления воздушным движением. Почти 7 тысяч авиарейсов задержали или отменили в США. Самолёт с бортовым номером GTI076 подал сигнал бедствия, а позже благополучно приземлился в аэропорту.
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