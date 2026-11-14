Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин прокомментировал массовую приостановку вылетов из американских аэропортов. По его словам, власти пока не нашли признаков того, что произошедшее стало результатом преднамеренной атаки.

По предварительной версии, причиной произошедшего стал сбой телекоммуникационного оборудования. Маллин отметил, что пока у американских властей нет доказательств вредоносного вмешательства. При этом расследование продолжается. Министр не стал исключать другие причины неполадок и подчеркнул, что окончательные выводы пока не сделаны.

Ранее Life.ru писал, что запрет на вылеты из американских аэропортов из-за масштабного технического сбоя стал вторым после террористических атак 11 сентября 2001 года. Кроме того, в 2023 году причиной остановки стал сбой системы NOTAM, через которую пилоты получают уведомления об угрозах и изменениях, влияющих на безопасность полётов. Тогда ограничения действовали менее двух часов. Нынешний инцидент связан с нарушением связи, затронувшим 22 региональных центра управления воздушным движением.