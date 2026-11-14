Национальная метеорологическая служба США (NWS) сообщила о масштабных сбоях в работе интернет-сервисов и каналов связи. Из-за технических неполадок пользователи могут не получить доступ к актуальным прогнозам и предупреждениям на официальных сайтах ведомства. Об этом говорится на сайте службы.

«NWS сталкивается со сбоями интернета и связи по всей стране. Возможно, вы не сможете открыть материалы на наших веб-страницах, либо эти материалы будут устаревшими. Технические специалисты работают над устранением неполадок как можно скорее», — говорится в сообщении.

При этом местные подразделения метеослужбы продолжают выпускать штормовые предупреждения и прогнозы погоды. Часть этих данных доступна через сторонние интернет-ресурсы. В ведомстве извинились перед пользователями за возникшие неудобства.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось остановить все вылеты самолётов в стране из-за чрезвычайных обстоятельств и угрозы безопасности. Как сообщила журналистка Анна Джарителли, причиной экстренного решения стал так называемый rolling frequency outage — последовательный выход из строя радиочастот, используемых авиадиспетчерами. На момент введения ограничений в воздухе находились около 3,1 тыс. самолётов, направлявшихся в американские аэропорты.