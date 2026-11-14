В США продолжаются массовые сбои в авиасообщении: задержки затронули более 10 тыс. рейсов, ещё свыше 1,5 тыс. полётов отменили. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала FlightAware.

По информации сервиса, 10 343 рейса задержали внутри США, при вылетах из страны и прибытии в неё. Ещё 1 555 перелётов были отменены. Всего за день FlightAware зарегистрировал в мире 25 848 задержек и 2 191 отмену. На рейсы, связанные с США, пришлось около 40% всех задержек и более 70% отмен.