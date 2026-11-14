В США после запрета на вылеты задержали 10 тыс. и отменили 1,5 тыс. рейсов
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В США продолжаются массовые сбои в авиасообщении: задержки затронули более 10 тыс. рейсов, ещё свыше 1,5 тыс. полётов отменили. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала FlightAware.
По информации сервиса, 10 343 рейса задержали внутри США, при вылетах из страны и прибытии в неё. Ещё 1 555 перелётов были отменены. Всего за день FlightAware зарегистрировал в мире 25 848 задержек и 2 191 отмену. На рейсы, связанные с США, пришлось около 40% всех задержек и более 70% отмен.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) распорядилось остановить все вылеты самолётов в стране. Причиной является проблема с коммуникацией во всех региональных диспетчерских центрах управления воздушным движением. Американские власти не считают, что произошедшее стало результатом преднамеренной атаки.
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