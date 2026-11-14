Обновление коммуникационной инфраструктуры, обслуживающей американскую систему управления воздушным движением, могло привести к масштабному сбою в аэропортах США. В результате оборудование потеряло связь, а вылеты самолётов пришлось приостановить. Об этом сообщил CNN со ссылкой на несколько источников.

Во время обновления частной сети связи произошла перезагрузка оборудования. Возникшие неполадки затронули сетевые маршрутизаторы и распространились на всю страну. Оператором инфраструктуры выступает компания L3Harris. Одной из первых площадок, где могли проявиться технические проблемы, стал международный аэропорт Мидуэй в Чикаго. Оттуда сбой, предположительно, затронул другие регионы.

Ранее американский президент Дональд Трамп предположил, что масштабная остановка авиарейсов в стране могла произойти из-за устаревшего оборудования Федерального управления гражданской авиации. По его словам, признаков кибератаки или вмешательства искусственного интеллекта нет. Американский лидер также отметил, что никто не взял на себя ответственность за сбой. По его мнению, это было бы ожидаемо в случае масштабной кибератаки на критически важную инфраструктуру.