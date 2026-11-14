Президент США Дональд Трамп предположил, что масштабная остановка авиарейсов в стране могла произойти из-за устаревшего оборудования Федерального управления гражданской авиации (FAA). По его словам, признаков кибератаки или вмешательства искусственного интеллекта нет.

Как передал журналист Fox News Питер Дуси, республиканец назвал произошедшее проблемой старой и неисправной инфраструктуры, от которой зависит работа FAA. Американский лидер также отметил, что никто не взял на себя ответственность за сбой. По его мнению, это было бы ожидаемо в случае масштабной кибератаки на критически важную инфраструктуру.