Трамп: Приостановка авиарейсов может быть связана с устаревшим оборудованием
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Президент США Дональд Трамп предположил, что масштабная остановка авиарейсов в стране могла произойти из-за устаревшего оборудования Федерального управления гражданской авиации (FAA). По его словам, признаков кибератаки или вмешательства искусственного интеллекта нет.
Как передал журналист Fox News Питер Дуси, республиканец назвал произошедшее проблемой старой и неисправной инфраструктуры, от которой зависит работа FAA. Американский лидер также отметил, что никто не взял на себя ответственность за сбой. По его мнению, это было бы ожидаемо в случае масштабной кибератаки на критически важную инфраструктуру.
Сейчас американские власти выясняют, могло ли внедрение искусственного интеллекта в систему управления воздушным движением повлиять на масштабный технический сбой, из-за которого пришлось приостановить вылеты из аэропортов страны. Расследованием занимается Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA), входящее в структуру Министерства внутренней безопасности. Ведомство взаимодействует с другими государственными структурами, чтобы установить возможные причины произошедшего.